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В штаб «Единой России» в Пензе съезжаются кандидаты в депутаты Заксобрания региона

21:07 | 10.09.2017 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России» съезжаются в штаб регионального отделения партии, где в ближайшее время, как ожидается, состоится встреча в формате обмена мнениями по итогам прошедшего голосования.

В штаб «Единой России» в Пензе съезжаются кандидаты в депутаты Заксобрания региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» из областного штаба партии власти, все без исключения кандидаты находятся в хорошем расположении духа и приподнятом настроении, много шутят, приветливо улыбаются и разговаривают между собой, однако давать комментарии представителями СМИ пока не спешат.

Вместе с тем лидер пензенских единороссов, спикер Законодательного собрания региона пятого созыва Валерий Лидин дал эксклюзивный развернутый комментарий ИА «PenzaNews», который в настоящее время готовится к публикации на сайте агентства.

По имеющейся информации, через несколько минут состоится традиционный федеральный телемост с Москвой по итогам выборов, в котором примут участие представители регионов, в том числе из Пензы.

В настоящее время единороссы занимают места в конференц-зале, где установлен большой экран и видеокамера.

Ожидается, что на связь с регионами выйдет премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
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