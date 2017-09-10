Валерий Лидин прогнозирует, что в пензенском Заксобрании будет представлено четыре партии Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин прогнозирует, что, помимо партии власти, в региональном парламенте будут представлены еще три политические силы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

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«Я думаю, что принцип многопартийности у нас будет соблюден по итогам голосования», — сказал он в эксклюзивном комментарии ИА «PenzaNews», который дал в штабе единороссов после закрытия избирательных участков в воскресенье, 10 сентября.

При этом Валерий Лидин напомнил, что для прохождения в Заксобрание Пензенской области партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер.

«Я, например, считаю, что КПРФ его преодолеет, и будет гораздо выше показатель. Я думаю, что преодолеет этот показатель ЛДПР. Я надеюсь, что преодолеет и «Справедливая Россия». […] В нашем парламенте будет представлено, я считаю, четыре партии. Это мое видение на сегодня», — пояснил секретарь реготделения «Единой России».

Валерий Лидин отметил также, что вся предвыборная кампания в Пензенской области была «достаточно корректной».

На вопрос о том, готов ли он в случае своего избрания и поддержки коллег вновь занять пост спикера регионального парламента, лидер пензенских единороссов подчеркнул, что сначала кандидатуры будут определены на партийных конференциях, после чего председатель Законодательного собрания будет избран путем тайного голосования на первой организационной сессии.

В Законодательном собрании Пензенской области пятого созыва было предоставлено всего две партии — «Единая Россия» и КПРФ. Во фракцию партии власти входили 34 депутата, оппозицию представляли два коммуниста.

Первая организационная сессия Законодательного собрания Пензенской области созывается в третью среду со дня избрания регионального парламента в правомочном составе. Открывает ее старейший по возрасту депутат.