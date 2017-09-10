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В Пензенской области четыре человека наказаны после выдачи избирателю двух бюллетеней

23:17 | 10.09.2017 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Четыре человека привлечены в Пензенской области к административной ответственности после выдачи избирателю двух бюллетеней в единый день голосования, 10 сентября. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

В Пензенской области четыре человека наказаны после выдачи избирателю двух бюллетеней

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ситуация банально простая. В одном из районов сельской местности один избиратель, супруг, пришел один на избирательный участок, но с двумя паспортами — с паспортом жены, и бюллетеней было выдано два, без супруги. [...] Это установили наблюдатели, соответственно, вовремя зафиксировали этот момент, и четыре человека — два самих гражданина-избирателя и два члена участковой избирательной комиссии — привлечены к административной ответственности», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в избирательной комиссии Пензенской области.

Александр Синюков добавил, что других нарушений не зафиксировано, что дает основание говорить о легитимности выборов всех уровней.

По его словам, облизбирком рассмотрел три письменных обращения, однако нарушений действующего законодательства не установил.

Александр Синюков сообщил также, что всего в Пензенской области на участках присутствовали 2 тыс. 357 наблюдателей и 2 тыс. 449 членов комиссий с правом совещательного голоса, а также работники российских СМИ — иностранных журналистов и экспертов не было.
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