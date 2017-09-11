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В Пензенской области обработано более 40% протоколов УИК, лидирует «Единая Россия»

01:36 | 11.09.2017 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Более 41% протоколов участковых избирательных комиссий обработано в Пензенской области, партия «Единая Россия» продолжает лидировать на выборах в Законодательное собрание региона шестого созыва.

В Пензенской области обработано более 40% протоколов УИК, лидирует «Единая Россия»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, партия власти сейчас набирает свыше 67%, КПРФ — чуть более 13%, ЛДПР — около 8%, «Справедливая Россия» — 5,5%.

Ни одна из шести непарламентских партий, которые также участвуют в выборах, пока не преодолевает 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Законодательное собрание Пензенской области.

Лучший результат среди них по-прежнему показывает «Партия пенсионеров России»: за нее отдали свои голоса почти 1,5% избирателей.

Остальные пять непарламентских партий набирают менее 1% каждая.
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