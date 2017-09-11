В Пензенской области 9 кандидатов от КПРФ избраны районными депутатами Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Девять кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации по итогам выборов, состоявшихся в Пензенской области в единый день голосования, 10 сентября, избраны депутатами в районные собрания представителей.

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В частности, коммунисты смогли одержать победу в Башмаковском, Белинском, Земетчинском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Нижнеломовском и Пачелмском районах.

Так, депутатом собрания представителей Башмаковского района по избирательному округу №10 стал Владимир Коренков, который опередил соперника на 11 голосов.

В собрание представителей Белинского района по округу №14 прошел Михаил Сайкин. Отрыв от основного конкурента составил 144 голоса.

В собрание представителей Земетчинского района по округу №15 избран Алексей Лазарев. Он опередил своего оппонента на 662 голоса.

В Камешкирском районе в собрание представителей по избирательному округу №10 прошел Николай Букин. Разница с ближайшим преследователем — 89 голосов.

В собрание представителей Колышлейского района по округу №5 избран Алексей Мельников, который смог опередить соперника на 39 голосов.

В кузнецкое районное собрание по избирательному округу №13 прошел Умяр Султанов. Он победил с отрывом в 938 голосов.

В Лопатинском районе в собрание представителей по округу №4 избран Игорь Собянин. Перевес составил 61 голос.

В нижнеломовское районное собрание представителей по округу №4 прошел Александр Бадарин. Он опередил своего оппонента на 567 голосов.

В собрание представителей Пачелмского района по округу №3 избран Виктор Шигаев. По этому округу выборы проходили на безальтернативной основе, так как кандидат от «Единой России» выбыл после регистрации. Коммунист набрал 602 голоса «за» и 33 «против».

В пензенском обкоме КПРФ уже поздравили своих товарищей с уверенной победой и пожелали им успехов в работе на благо избирателей.