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Досрочно прекращены полномочия депутата Сергея Сахнова

10:24 | 15.09.2017 | Политика

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Вадинск, 15 сентября 2017. PenzaNews. Полномочия депутата собрания представителей Вадинского района Пензенской области Сергея Сахнова, представившего недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, прекращены досрочно.

Досрочно прекращены полномочия депутата Сергея Сахнова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В своей справке он не указал принадлежащий ему на праве собственности земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, свои доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок под жилую застройку в селе Вадинск он перечислил в справке как объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что прокурором Вадинского района в собрание представителей было внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции.

«Оно рассмотрено и удовлетворено», — резюмировала собеседница агентства.

Согласно данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Пензенской области, Сергей Сахнов был избран в собрание представителей Вадинского района четвертого созыва от партии «Единая Россия».
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