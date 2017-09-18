Утвержден состав Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Политика

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Состав депутатского корпуса Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва утвержден на заседании избирательной комиссии региона в понедельник, 18 сентября.

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В ходе первых трех вопросов заседания были распределены вакантные мандаты: место кандидата от «Единой России» губернатора Ивана Белозерцева в связи с его отказом передано Яне Куприной, кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского — Александру Васильеву, кандидатов от КПРФ Леонида Бартоша и Оксаны Милаевой — Алексею Петрову.

Все решения были приняты единогласно.

В заключение был рассмотрен четвертый вопрос «Об установлении общих результатов выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва»

«С учетом принятых избирательной комиссией Пензенской области постановлений, в том числе сегодня, протокола [...] о результатах выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по областному избирательному округу, а также с учетом подачи зарегистрированными кандидатами, избранными депутатами, Кондрашиным Виктором Викторовичем и Мельниченко Олегом Владимировичем в установленный законом срок заявлений об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутатов Законодательного собрания, предлагается признать выборы по областному избирательному округу и 18 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными», — сказал заместитель председателя избирательной комиссии региона Алексей Климухин.

Члены избирательной комиссии также проголосовали за принятие решения единогласно.

Список депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия» по областному избирательному округу:

Лидин Валерий Кузьмич;

Мельниченко Олег Владимирович;

Кондрашин Виктор Викторович;

Полукаров Владимир Васильевич;

Ломовцев Александр Иванович;

Чернышев Василий Егорович;

Ванюшин Сергей Петрович;

Макаров Николай Иванович;

Африканов Вениамин Викторович;

Дралин Михаил Александрович;

Лисин Михаил Николаевич;

Космачев Вячеслав Владимирович;

Климов Александр Владимирович;

Куприна Яна Владимировна.

Список депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от Коммунистической партии Российской Федерации по областному избирательному округу:

Камнев Георгий Петрович;

Петров Алексей Анатольевич.

Список депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от Либерально-демократической партии России по областному избирательному округу:

Васильев Александр Евгеньевич.

Список депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Справедливая Россия» по областному избирательному округу:

Плахута Валерий Анатольевич.

Список депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по одномандатным избирательным округам:

округ №1 — Супиков Вадим Николаевич;

округ №2 — Чистякова Ольга Александровна;

округ №3 — Егоров Сергей Николаевич;

округ №4 — Гуляков Александр Дмитриевич;

округ №5 — Кочетков Олег Александрович;

округ №6 — Тощев Федор Викторович;

округ №7 — Лукьянов Николай Васильевич;

округ №8 — Букин Олег Васильевич;

округ №9 — Котов Николай Васильевич;

округ №10 — Кулагин Борис Николаевич;

округ №11 — Глухова Людмила Васильевна;

округ №12 — Боринштейн Вадим Изяевич;

округ №13 — Вдонин Владимир Васильевич;

округ №14 — Петров Дмитрий Иванович;

округ №15 — Борисов Игорь Николаевич;

округ №16 — Старкин Юрий Серафимович;

округ №17 — Акчурин Ильдар Анвярович;

округ №18 — Кириллов Владимир Павлович.