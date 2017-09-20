Мэру Пензы планируется дополнительно предоставлять три дня отпуска Политика

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Изменения, согласно которым за ненормированный рабочий день мэру дополнительно будет предоставляться три дня отпуска, планируется внести в контракт с главой администрации Пензы.

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Соответствующий вопрос рассмотрен в ходе заседания постоянной комиссии Пензенской городской думы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, состоявшегося в среду, 20 сентября.

Как сообщил заместитель председателя гордумы, депутат Иван Краснов, ч. 5.1 ст. 21 федерального закона №25 «О муниципальной службе в РФ» определяет, что муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня.

Для приведения местного законодательства в соответствие с федеральным предлагается внести необходимые изменения в контракт с мэром.

Вопрос для принятия окончательного решения вынесен на предстоящую сессию городской думы, сообщает пресс-служба мэрии.