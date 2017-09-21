16:15:39 Четверг, 21 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Валерий Костин покинул пост главы администрации Кузнецкого района

13:23 | 21.09.2017 | Политика

Печать

Кузнецк, 21 сентября 2017. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Кузнецкого района Пензенской области приняли решение о прекращении полномочий главы райадминистрации Валерия Костина в связи с истечением срока контракта.

Валерий Костин покинул пост главы администрации Кузнецкого района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе первой сессии собрания представителей Кузнецкого района, состоявшейся в минувшую среду, 20 сентября, он поблагодарил депутатов за годы сотрудничества.

«Хочу отметить, что это были пять лет напряженной, но одновременно интересной и слаженной работы на благо Кузнецкого района», — подчеркнул Валерий Костин.

Исполняющей обязанности главы администрации Кузнецкого района по решению депутатов была назначена первый заместитель главы райадминистрации Людмила Чупрасова.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецкого района, конкурс на замещение данной должности назначен на 3 ноября.
Актуальное
Читайте также
В начале октября в микрорайоне Согласие начнет работу подстанция скорой помощи В Пензе на юбилее ДМШ №1 можно будет отправить письмо со специальным штемпелем
В Пензенской области пройдет слет школьных лесничеств В Кузнецком районе 19-летняя сирота добилась предоставления жилья с помощью прокуратуры
Жители Каменки на время останутся без газа Трое москвичей не смогли обжаловать приговор за кражи в Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама