Валерий Костин покинул пост главы администрации Кузнецкого района Политика

Кузнецк, 21 сентября 2017. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Кузнецкого района Пензенской области приняли решение о прекращении полномочий главы райадминистрации Валерия Костина в связи с истечением срока контракта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе первой сессии собрания представителей Кузнецкого района, состоявшейся в минувшую среду, 20 сентября, он поблагодарил депутатов за годы сотрудничества.

«Хочу отметить, что это были пять лет напряженной, но одновременно интересной и слаженной работы на благо Кузнецкого района», — подчеркнул Валерий Костин.

Исполняющей обязанности главы администрации Кузнецкого района по решению депутатов была назначена первый заместитель главы райадминистрации Людмила Чупрасова.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецкого района, конкурс на замещение данной должности назначен на 3 ноября.