Юрий Денисов назначен зампредом пензенского правительства Политика

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Юрий Денисов, возглавлявший управление ФСКН России по Пензенской области до его реорганизации, назначен заместителем председателя регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«С понедельника [25 сентября] начинает работу новый зампред правительства — Юрий Александрович Денисов», — написал он в своем Твиттере.

Глава региона уточнил, что Юрий Денисов будет курировать вопросы управления общественной безопасности и органов ЗАГС.

С понедельника начинает работу новый зампред правительства Юрий Александрович Денисов.Он будет курировать Упр-я общ.безопасности и ЗАГС. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) September 22, 2017

Денисов Юрий Александрович родился 16 апреля 1960 года в районном поселке Исса Пензенской области.

В 1980 году окончил Ачинское военное авиационное техническое училище.

В 1988 году завершил обучение в военной академии имени Ф.Э. Дзержинского.

В 1993–1998 годы служил в органах ФСБ России.

С 1998 года был на службе в налоговой полиции России. До назначения в Пензу занимал должность старшего инспектора главного организационно-инспекторского управления ФСНП России.

В 2001 году прошел обучение на курсах повышения квалификации руководителей в Академии налоговой полиции.

В апреле 2001 года был назначен заместителем начальника управления ФСНП РФ по Пензенской области.

В октябре 2001 года стал начальником управления ФСНП РФ по Пензенской области.

С июля 2003 года до 2016 года работал начальником управления ФСКН России по Пензенской области.