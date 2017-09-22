17:41:19 Пятница, 22 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Юрий Денисов назначен зампредом пензенского правительства

15:20 | 22.09.2017 | Политика

Печать

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Юрий Денисов, возглавлявший управление ФСКН России по Пензенской области до его реорганизации, назначен заместителем председателя регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Юрий Денисов назначен зампредом пензенского правительства

Фото: Pnzreg.ru

«С понедельника [25 сентября] начинает работу новый зампред правительства — Юрий Александрович Денисов», — написал он в своем Твиттере.

Глава региона уточнил, что Юрий Денисов будет курировать вопросы управления общественной безопасности и органов ЗАГС.

Денисов Юрий Александрович родился 16 апреля 1960 года в районном поселке Исса Пензенской области.

В 1980 году окончил Ачинское военное авиационное техническое училище.

В 1988 году завершил обучение в военной академии имени Ф.Э. Дзержинского.

В 1993–1998 годы служил в органах ФСБ России.

С 1998 года был на службе в налоговой полиции России. До назначения в Пензу занимал должность старшего инспектора главного организационно-инспекторского управления ФСНП России.

В 2001 году прошел обучение на курсах повышения квалификации руководителей в Академии налоговой полиции.

В апреле 2001 года был назначен заместителем начальника управления ФСНП РФ по Пензенской области.

В октябре 2001 года стал начальником управления ФСНП РФ по Пензенской области.

С июля 2003 года до 2016 года работал начальником управления ФСКН России по Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензе состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня работников леса Сергей Волков возмущен расклеенной на заборах вдоль «красных линий» рекламой дельфинария
При столкновении автобуса и «ГАЗели» в Пензенской области травмы получили пять человек В Пензе завершено расследование дела о краже 2 тыс. тонн нефтепродуктов
Первый «Вагон знаний» из Пензы отправится в Самару 23 сентября В Пензе задержан мужчина, откусивший знакомой часть пальца
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама