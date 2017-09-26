Валерий Лидин единогласно избран председателем Заксобрания Пензенской области Политика

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин единогласно избран председателем Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва в ходе первой организационной сессии во вторник, 26 сентября.

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Его кандидатуру представил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Все мы понимаем, что от председателя Законодательного собрания во многом будет зависеть эффективность работы. […] Прежний состав Законодательного собрания возглавлял Лидин Валерий Кузьмич. Все вы его прекрасно знаете, это известный человек в нашей Пензенской области. Он имеет большой жизненный, профессиональный опыт в политической деятельности», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что Валерий Лидин с успехом справился с задачами спикера регионального парламента пятого созыва.

«[Он] сумел наладить взаимодействие с представителями всех политических партий в Законодательном собрании, с общественными организациями», — добавил Иван Белозерцев.

Глава региона выразил уверенность, что Валерий Лидин в случае избрания будет достойно исполнять свои обязанности.

Других кандидатов на пост спикера регионального парламента шестого созыва предложено не было. В итоге в бюллетень для тайного голосования была включена лишь кандидатура Валерия Лидина.

Итоги озвучил председатель счетной комиссии депутат Александр Ломовцев.

«Выдано бюллетеней для тайного голосования 33. При вскрытии ящика для голосования оказалось действительных бюллетеней 33, недействительных — 0. Путем подсчета голосов установлены следующие результаты: Лидин Валерий Кузьмич — «за» — 33 голоса, «против» — 0», — сообщил он.

В свою очередь Валерий Лидин поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

«Постараюсь его оправдать честным добросовестным трудом на благо наших жителей Пензенской области», — подчеркнул он.