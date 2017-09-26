Егоров, Космачев и Полукаров стали заместителями председателя пензенского Закособрания Политика Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Депутаты Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров избраны заместителями председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва в ходе первой организационной сессии во вторник, 26 сентября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Согласно регламенту, кандидатуры на должности вице-спикеров представил избранный председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. В итоге в три разных бюллетеня были включены фамилии Сергея Егорова, Вячеслава Космачева и Владимира Полукарова. Итоги тайного голосования озвучил председатель счетной комиссии депутат Александр Ломовцев. Так, за Сергея Егорова проголосовали 30 депутатов, против — трое. В пользу Вячеслава Космачева свои голоса отдали 33 народных избранника. Кандидатура Владимира Полукарова также была принята единогласно. Нашли ошибку в тексте?

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