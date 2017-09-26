Егоров, Космачев и Полукаров стали заместителями председателя пензенского Закособрания
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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Депутаты Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров избраны заместителями председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва в ходе первой организационной сессии во вторник, 26 сентября.
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Согласно регламенту, кандидатуры на должности вице-спикеров представил избранный председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.
В итоге в три разных бюллетеня были включены фамилии Сергея Егорова, Вячеслава Космачева и Владимира Полукарова.
Итоги тайного голосования озвучил председатель счетной комиссии депутат Александр Ломовцев.
Так, за Сергея Егорова проголосовали 30 депутатов, против — трое.
В пользу Вячеслава Космачева свои голоса отдали 33 народных избранника.
Кандидатура Владимира Полукарова также была принята единогласно.