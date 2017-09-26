Утверждены составы комитетов и комиссии Заксобания Пензенской области шестого созыва Политика

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Составы комитетов и комиссии Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва утверждены в ходе первой организационной сессии регионального парламента, состоявшейся во вторник, 26 сентября.

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Решение было принято народными избранниками единогласно.

Комитет по бюджетной, налоговой и финансовой политике возглавил депутат Вадим Боринштейн, его заместителями стали Валерий Плахута и Михаил Дралин. Также в состав вошли Игорь Борисов, Александр Гуляков, Борис Кулагин, Александр Ломовцев, Дмитрий Петров и Юрий Старкин.

Председателем комитета по госстроительству и вопросам местного самоуправления назначен Вадим Супиков, его заместителями — Алексей Петров и Михаил Лисин. Членами комитета стали Вениамин Африканов, Людмила Глухова, Николай Макаров, Олег Мельниченко и Федор Тощев.

Комитет по социальной по социальной политике возглавил Георгий Камнев, его заместителями назначены Яна Куприна и Виктор Кондрашин. В состав комитета включены Александр Климов, Вячеслав Космачев, Николай Котов, Владимир Полукаров и Ольга Чистякова.

Председателем комитета по экономической политике стал Василий Чернышев, его заместителями — Александр Васильев и Олег Кочетков. В состав вошли Ильдар Акчурин, Олег Букин, Сергей Ванюшин, Владимир Вдонин, Сергей Егоров и Владимир Кириллов.

Депутат Николай Котов назначен председателем комиссии по контролю за достоверностью сведений o доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и депутатской этике, в состав которой вошли Вениамин Африканов, Дмитрий Петров, Валерий Плахута и Ольга Чистякова.