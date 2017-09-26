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Людмила Коломыцева написала заявление о выходе из «Справедливой России»

15:57 | 26.09.2017 | Политика

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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Правозащитница Людмила Коломыцева написала заявление на имя председателя совета пензенского регионального отделения «Справедливой России» Валерия Плахуты о выходе из партии. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook во вторник, 26 сентября.

Людмила Коломыцева написала заявление о выходе из «Справедливой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«После долгой паузы, случившейся неслучайно после выборов, хочу поделиться новостью: я покинула партию «Справедливая Россия». Отныне и до веку я — беспартийный член гражданского общества с неизменной активной позицией. Все подробности — в одном электронном СМИ. Скоро», — написала она.

Людмила Коломыцева также выложила фотографию заявления, датированного 22 сентября.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о моем выходе из партии в связи с возникшими обстоятельствами и убеждениями, несовместимыми с дальнейшим членством в партии», — говорится в нем.

Комментировать ИА «PenzaNews» свой уход из «Справедливой России» Людмила Коломыцева отказалась.
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