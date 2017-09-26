Любовь Глебова освобождена от должности главы Россотрудничества Политика

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Глава Россотрудничества Любовь Глебова, являвшаяся членом Совета Федерации от Пензенской области с 2012 по 2015 годы, освобождена от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин во вторник, 26 сентября.

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Согласно тексту документа, указ вступает в силу со дня его подписания.

Предполагается, что Любовь Глебова перейдет на работу в Совет Федерации РФ — ранее глава Удмуртии Александр Бречалов представил ее журналистам в качестве представителя республики в верхней палате Федерального Cобрания России.

Глебова Любовь Николаевна родилась в городе Арзамасе Нижегородской области 7 марта 1960 года.

Окончила Арзамасский государственный педагогический институт имени А.П. Гайдара.

В 1981–1992 годах занималась комсомольской работой.

С 1992 по 1998 годы руководила различными бизнес-структурами.

В 1998–1999 годах являлась советником председателя правительства РФ Сергея Кириенко, председателем исполкома «Новая сила».

В 1999–2001 годах — депутат Государственной думы РФ.

С 2001 по 2005 годы — заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

С 2005 по 2008 годы — статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения и социального развития России.

В 2008 году была назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

22 октября 2012 года избрана членом Совета Федерации – представителем от Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва.

Указом президента РФ Владимира Путина №148 от 23 марта 2015 года назначена руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Доктор педагогических наук.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.