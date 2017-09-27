Александр Саванков покинул пост главы администрации Башмаковского района Политика

Башмаково, 27 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Башмаковского района Пензенской области Александр Саванков покинул занимаемую должность.

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Соответствующее решение принято на сессии собрания представителей Башмаковского района в минувший вторник, 26 сентября.

Исполняющей обязанности главы администрации Башмаковского района назначена замглавы райадминистрации Тамара Павлуткина.

Саванков Александр Сергеевич родился в рабочем поселке Башмаково Пензенской области в апреле 1954 года.

Окончил пензенский строительный техникум по специальности «Производство железобетонных изделий и конструкций», затем — Пензенский политехнический институт по специальности «Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры».

С 1975 по 1977 годы проходил службу в рядах Советской армии.

В 1977 году начал трудовую деятельность мастером РСУ-1 треста «Горремстрой 2» в Пензе.

С 1983 по 2004 годы занимал инженерные должности на предприятиях Пензы.

С 2004 по 2008 годы — заместитель исполнительного директора по региональной проблематике НФ «Сиап» (Москва).

В 2009 году работал заместителем начальника управления по экономике администрации Пензы.

С сентября 2009 года по август 2010 года — заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.

С августа 2010 года по май 2012 года работал заместителем директора учреждения «Департамент ЖКХ Пензы».

С 1 июня 2012 года — глава администрации Башмаковского района.