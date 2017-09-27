17:11:27 Среда, 27 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Александр Саванков покинул пост главы администрации Башмаковского района

14:53 | 27.09.2017 | Политика

Печать

Башмаково, 27 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Башмаковского района Пензенской области Александр Саванков покинул занимаемую должность.

Александр Саванков покинул пост главы администрации Башмаковского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее решение принято на сессии собрания представителей Башмаковского района в минувший вторник, 26 сентября.

Исполняющей обязанности главы администрации Башмаковского района назначена замглавы райадминистрации Тамара Павлуткина.

Саванков Александр Сергеевич родился в рабочем поселке Башмаково Пензенской области в апреле 1954 года.

Окончил пензенский строительный техникум по специальности «Производство железобетонных изделий и конструкций», затем — Пензенский политехнический институт по специальности «Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры».

С 1975 по 1977 годы проходил службу в рядах Советской армии.

В 1977 году начал трудовую деятельность мастером РСУ-1 треста «Горремстрой 2» в Пензе.

С 1983 по 2004 годы занимал инженерные должности на предприятиях Пензы.

С 2004 по 2008 годы — заместитель исполнительного директора по региональной проблематике НФ «Сиап» (Москва).

В 2009 году работал заместителем начальника управления по экономике администрации Пензы.

С сентября 2009 года по август 2010 года — заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.

С августа 2010 года по май 2012 года работал заместителем директора учреждения «Департамент ЖКХ Пензы».

С 1 июня 2012 года — глава администрации Башмаковского района.
Актуальное
Читайте также
Фильмы о Пензенской области планируется транслировать в поездах и на канале «Страна» Подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО «Транснефть» и Пензенской областью
В Пензе намечено реализовать туристический проект «2П» Юрий Ильин потребовал в кратчайшие сроки завершить ремонт теплосетей на улице Ставского
Житель Кузнецка признался в краже металлоконструкций от коровника в Неверкинском районе «Ростелеком» обнуляет стоимость интернет-трафика при просмотре «Интерактивного ТВ»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама