Александр Водопьянов покинул пост главы администрации Наровчатского района Политика

Наровчат, 28 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Наровчатского района Пензенской области Александр Водопьянов покинул занимаемую должность.

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Соответствующее решение принято в ходе первой организационной сессии собрания представителей района в минувшую среду, 27 сентября.

Исполняющим обязанности главы администрации Наровчатского района назначен замглавы райадминистрации Александр Разумов.

Он будет занимать эту должность до подведения итогов конкурса на должность главы администрации Наровчатского района по контракту.

Водопьянов Александр Викторович родился 13 июня 1960 года в селе Вьюнки Наровчатского района Пензенской области.

В 1983 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния».

В 1983 году начал трудовую деятельность зоотехником-селекционером в колхозе Власть труда» Наровчатского района.

В 1984 году избран заместителем председателя колхоза «Власть труда», в 1989 году избран секретарем парткома, в 1996 году — председателем.

В 1998 году назначен на должность главы администрации Наровчатского района Пензенской области.

В 2001 году завершил обучение в институте государственной службы и управления Пензенского государственного университета по программе «Государственное и муниципальное управление».

Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», памятной юбилейной медалью «50 лет общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы», благодарностью председателя Совета Федерации РФ, почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской», почетными грамотами губернатора, а также дипломом лауреата всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий».