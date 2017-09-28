Николай Тактаров стал заместителем председателя пензенской гордумы Политика

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Депутат Николай Тактаров избран заместителем председателя Пензенской городской думы шестого созыва на постоянной основе в ходе 37-й очередной сессии в четверг, 28 сентября.

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Данный вопрос был рассмотрен в рамках повестки дня первым. Кандидатуру Николая Тактарова внес глава Пензы Валерий Савельев.

Он представил депутатам основные факты из биографии претендента на пост, в частности, где родился, учился и работал Николай Тактаров.

«Кандидатура была рассмотрена на заседании собрания фракции «Единой России», — отметил Валерий Савельев.

По словам главы города, должность заместителя председателя гордумы является очень важной для работы всего представительного органа власти.

«Прошу отнестись к этому вопросу очень серьезно», — добавил он.

Глава фракции ЛДПР в пензенской гордуме Жиганша Туктаров в своем выступлении назвал кандидатуру Николая Тактарова достойной на эту должность.

По итогам голосования, «за» кандидатуру Николая Тактарова проголосовали 27 из 28 присутствующих депутатов, один — воздержался

Валерий Савельев пожелал новому зампреду гордумы удачи в новой работе.

«Пусть Ваши инициативы будут реализованы», — сказал он, после чего предложил занять Николаю Тактарову кресло заместителя.

В свою очередь Николай Тактаров поблагодарил депутатов за поддержку.