Прекращены полномочия главы администрации Малосердобинского района Александра Макушкина Политика

Малая Сердоба, 28 сентября 2017. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области приняли решение о прекращении полномочий главы райадминистрации Александра Макушкина в связи с истечением срока контракта в ходе 1-й организационной сессии в четверг, 28 сентября.

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Как сообщается на сайте райадминистрации, присутствовавший на сессии начальник регионального управления ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Пензенской области Михаил Максимов вручил Александру Макушкину благодарственное письмо губернатора Ивана Белозерцева за плодотворную работу и большой личный вклад в развитие Малосердобинского района.

Кроме того, за большой вклад в социально-экономическое развитие района и высокий профессионализм в решении вопросов местного значения Александр Макушкин был награжден грамотой собрания представителей Малосердобинского района.

Исполняющим обязанности главы райадминистрации назначен начальник организационного отдела администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин.

Макушкин Александр Васильевич родился в селе Старое Демкино Шемышейского района Пензенской области 15 февраля 1962 года.

В 1984 году окончил чебоксарскую специальную школу милиции МВД СССР, в 1991 году — Мордовский государственный университет.

С 1980 по 1982 годы проходил службу в армии. Затем начал работать в органах МВД, где трудился на протяжении 29 лет.

В 2011 году Александру Макушкину присвоено звание подполковника полиции.

С 2011 года — глава администрации Малосердобинского района.

Награжден медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степеней, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в охране общественного порядка».

Отмечен нагрудными знаками «За отличную службу в МВД РФ», «За верность долгу» и «Участник боевых действий».