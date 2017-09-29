03:21:22 Суббота, 30 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Пензенской и Ульяновской областей

19:09 | 29.09.2017 | Политика

Печать

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между Законодательными собраниями Ульяновской и Пензенской областей подписано в губернаторском доме Пензы в пятницу, 29 сентября.

Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Пензенской и Ульяновской областей

Фото: Zspo.ru

Документом закреплено межпарламентское взаимодействие в сферах социально-экономического развития, соцзащиты населения, развития местного самоуправления и институтов гражданского общества, поддержки местных товаропроизводителей, а также экологической защиты.

Кроме того, стороны согласовали стремление обмениваться опытом депутатской деятельности по планированию законотворческого процесса, разработке и обсуждению проектов региональных законов, мониторингу и анализу правоприменения, открытости парламентской практики.

Подписывая документ, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что соглашение должно активизировать обмен положительным опытом и расширить деловые контакты не только между двумя парламентами, но и фракциями, а также другими депутатскими объединениями.

«У нас есть взаимная заинтересованность в решении общих задач по формированию надежной правовой базы, обеспечивающей устойчивое развитие регионов. С помощью межпарламентского взаимодействия мы создадим жителям Ульяновской и Пензенской областей больше возможностей для общения, встреч по обмену опытом и практиками в различных сферах. Это сделает сотрудничество еще более эффективным и результативным», — цитирует спикера пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензе глава Минфина РФ охарактеризовал экономику регионов ПФО Пенсионерка из Заречного лишилась денег, пытаясь уберечь «сына» от тюрьмы
В Пензе состоялась трехсторонняя встреча Силуанова, Бабича и Белозерцева В Пензенской области собрали более 100 кг желудей
В Пензенской области благодаря реструктуризации высвободится почти 4 млрд. рублей В Пензе производителям одежды возместят часть затрат на модернизацию оборудования
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама