Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Пензенской и Ульяновской областей Политика

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между Законодательными собраниями Ульяновской и Пензенской областей подписано в губернаторском доме Пензы в пятницу, 29 сентября.

Фото: Zspo.ru

Документом закреплено межпарламентское взаимодействие в сферах социально-экономического развития, соцзащиты населения, развития местного самоуправления и институтов гражданского общества, поддержки местных товаропроизводителей, а также экологической защиты.

Кроме того, стороны согласовали стремление обмениваться опытом депутатской деятельности по планированию законотворческого процесса, разработке и обсуждению проектов региональных законов, мониторингу и анализу правоприменения, открытости парламентской практики.

Подписывая документ, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что соглашение должно активизировать обмен положительным опытом и расширить деловые контакты не только между двумя парламентами, но и фракциями, а также другими депутатскими объединениями.

«У нас есть взаимная заинтересованность в решении общих задач по формированию надежной правовой базы, обеспечивающей устойчивое развитие регионов. С помощью межпарламентского взаимодействия мы создадим жителям Ульяновской и Пензенской областей больше возможностей для общения, встреч по обмену опытом и практиками в различных сферах. Это сделает сотрудничество еще более эффективным и результативным», — цитирует спикера пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.