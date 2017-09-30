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Николай Уракчеев назначен и.о. главы администрации Нижнеломовского района

19:16 | 30.09.2017 | Политика

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Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Николай Уракчеев назначен исполняющим обязанности главы администрации Нижнеломовского района Пензенской области на период до подведения итогов конкурса на замещение вакантной должности.

Николай Уракчеев назначен и.о. главы администрации Нижнеломовского района

Фото: Nlomov.pnzreg.ru

В минувшую среду, 27 сентября, в ходе первой организационной сессии районного собрания представителей четвертого созыва его полномочия как главы администрации были прекращены в связи с истечением срока контракта — в соответствии с уставом муниципального образования, он заключается на срок полномочий собрания представителей до дня начала работы нового созыва.

По решению депутатов исполнение обязанностей руководителя администрации было возложено на первого заместителя главы Юрия Теплова. Однако впоследствии он направил в адрес собрания представителей письменный отказ.

В связи с этим в минувшую пятницу, 29 сентября, на очередной сессии было принято решение назначить и.о. главы Николая Уракчеева.

Конкурс на замещение должности главы администрации Нижнеломовского района, назначаемого по контракту, состоится 13 ноября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Николай Уракчеев исполнял обязанности главы администрации Нижнеломовского района Пензенской области с 4 февраля 2014 года — после того, как бывший руководитель муниципального образования Андрей Палазник досрочно сложил полномочия.

В феврале того же года Николай Уракчеев избавился от приставки и.о. в данной должности.
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