Эксперты оценили вероятность отставки Ивана Белозерцева с поста губернатора Политика

Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Аналитики коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» подготовили рейтинг устойчивости российских губернаторов, оценив шансы каждого из них сохранить свой пост: глава Пензенской области Иван Белозерцев получил итоговую оценку 9 баллов и был включен в группу руководителей субъектов РФ, у которых имеется риск отставки.

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При ранжировании губернаторов использовалась авторская модель «Политбюро 2.0», описывающая систему принятия решений как комплекс сетевых взаимодействий внутри элиты.

По мнению составителей рейтинга, именно фактор элитной поддержки является доминирующим при принятии кадровых решений в России, при этом в 2016–2017 годах роль «Политбюро 2.0» в региональных назначениях возросла: в преддверии выборов президента РФ выдвигаются новые фигуры из своей среды для тестирования в регионах и последующего карьерного роста.

По итогам волны назначений и переназначений эксперты сделали вывод, что главных бенефициаров можно объединить в четыре группы.

Первую коалицию образовали генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, глава Нацгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Юрий Чайка, руководитель администрации президента России Антон Вайно и занимавший этот пост ранее Сергей Иванов, который является спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Также аналитики выделили еще три группы: председателя правительства России Дмитрия Медведева и его союзников, мэра Москвы Сергея Собянина и спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Каждая из них располагает обширными кадровым полигонами, включающими в себя федеральные государственные и общественные структуры, госкорпорации и региональные администрации.

После изучения текущей политической обстановки в стране эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» сделали вывод, что жертвами отставок, произошедших в этом и прошлом годах, становились главы регионов, не имеющие поддержки внутри «Политбюро 2.0» или утратившие ее.

Анализируя шансы действующих губернаторов сохранить за собой занимаемые должности, эксперты оценили их по девяти критериям. Чем выше итоговая оценка главы региона, тем больше вероятность, что он останется на своем посту.

Критерии с 1 по 6 являлись «бонусными» и прибавляли баллы губернаторам, а с 7 по 9 — «штрафными», то есть негативно влияли на конечную оценку.

После ранжирования руководителей субъектов РФ в зависимости от итоговой оценки было сформировано три группы: «зеленая» — более 13 баллов, отставка губернатора маловероятна; «желтая» — 13 и менее баллов, есть риск отставки; «красная» — 8 и менее баллов, высокая вероятность отставки.

Глава Пензенской области Иван Белозерцев по первому критерию «Поддержка внутри «Политбюро 2.0» набрал 3 балла из 10 возможных, а по второму — «Наличие у губернатора под управлением большого проекта» — 0 из 5 баллов.

Максимальную оценку — 3 балла из трех возможных — глава региона получил по критерию «Экономическая привлекательность региона», а по «Окончанию полномочий» — 2 балла из трех. Это означает, что он провел на посту меньше половины срока.

По пятому и шестому критериям — «Наличие у губернатора уникального позиционирования» и «Качество политического менеджмента» — Иван Белозерцев набрал по единице из 3 возможных баллов.

По «штрафным» показателям даны следующие оценки: «Вмешательство силовых структур. Угроза уголовного преследования и аресты в команде губернатора» и «Конфликты губернатора на федеральном уровне» — 0, «Конфликты губернатора на региональном уровне» принесли -1 балл.

Таким образом, пять положительных оценок и одна отрицательная дали в сумме 9 баллов.

В ПФО более высокий результат показали главы Пермского края, Кировской области, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Оренбургской области, Татарстана, Саратовской и Ульяновской областей. Их оценка варьируется от 16 до 10 баллов соответственно.

Так же, как и пензенский губернатор, по 9 баллов получили главы Башкортостана и Чувашии. От «красной» зоны, в которой руководители субъектов имеют высокий риск отставки, их отделяет всего 1 балл.

При подготовке рейтинга в эту группу были включены Валерий Шанцев из Нижегородской области и Николай Меркушкин из Самарской, которые в конце сентября уже покинули свои посты.