Николай Тихомиров продолжит исполнять обязанности главы мокшанской администрации Политика

Мокшан, 3 октября 2017. PenzaNews. Николай Тихомиров, полномочия которого как главы администрации Мокшанского района Пензенской области были прекращены в связи с истечением срока контракта, будет исполнять обязанности руководителя исполнительно-распорядительного органа до назначения нового главы.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник орготдела Татьяна Крюкова, решение о прекращении полномочий Николая Тихомирова было принято на первой организационной сессии собрания представителей Мокшанского района четвертого созыва 28 сентября, а исполнение обязанностей было возложено на его первого заместителя Сергея Кривенкова.

По ее словам, по итогам второй сессии собрания представителей, состоявшейся в минувший понедельник, 2 октября, Николай Тихомиров стал и.о. главы администрации Мокшанского района. К работе он приступил во вторник, 3 октября.

Конкурс на замещение вакантной должности главы администрации района назначен на 15 ноября. Прием документов от желающих принять в нем участие продлится по 17 октября.

В соответствии с уставом Мокшанского района, глава администрации назначается по контракту по результатам конкурса на замещение вакантной должности. Он заключается на срок полномочий собрания представителей, принявшего решение о назначении лица на должность главы — до дня начала работы нового созыва, но не менее чем на два года.

Тихомиров Николай Николаевич в 1983 году окончил Пензенский инженерно-строительный институт.

Трудовую деятельность начал мастером ПМК-3.

С 1984 по 1985 годы работал начальником цеха завода «Стройдеталь №2».

В 1985 году стал мастером – начальником производственной службы треста жилищного хозяйства.

С 1989 по 2003 годы был старшим инженером, начальником отдела, заместителем, первым заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы.

В 2003 году стал главой администрации Первомайского района Пензы.

С 2006 по 2007 годы — первый заместитель главы администрации Пензы.

В 2007 году работал заместителем директора и директором департамента ЖКХ Пензы.

С 2009 по 2011 годы был заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы.

С 2011 по 2013 годы работал заместителем директора и руководителем группы автотранспорта филиала «Пензенский» ОАО «Славянка».

В августе 2013 года был назначен заместителем главы администрации Мокшанского района.

В сентябре 2013 года назначен исполняющим обязанности главы районной администрации.

Награжден медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», почетным знаком МЧС России, медалью «В память 200-летия Минюста России», медалью РОСТО, грамотами министерства регионального развития РФ, МЧС РФ, губернатора Пензенской области, Законодательного собрания региона.

Женат, имеет двоих дочерей.