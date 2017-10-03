Ришат Алтынбаев будет руководить лопатинской администрацией до назначения главы Политика

Лопатино, 3 октября 2017. PenzaNews. Ришат Алтынбаев, полномочия которого как главы администрации Лопатинского района Пензенской области были прекращены в связи с истечением срока контракта, начнет исполнять обязанности руководителя исполнительно-распорядительного органа до назначения нового главы с предстоящей среды, 4 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник отдела делопроизводства, организационной, кадровой работы и контроля администрации Лопатинского района Юлия Семенова, соответствующее решение было принято в ходе второй сессии районного собрания представителей четвертого созыва, состоявшейся во вторник, 3 октября.

По ее словам, в ходе первой организационной сессии, прошедшей 29 сентября, исполняющей обязанности руководителя администрации была назначена Ольга Лапшина, занимающая должность замглавы.

«Она написала заявление по семейным обстоятельствам, чтобы с нее сняли и.о. [исполнение обязанностей]. И сегодня […] возложили обязанности по согласованию со всеми депутатами на Ришата Рифатовича», — пояснила Юлия Семенова.

По ее словам, конкурс на замещение должности главы администрации Лопатинского района состоится 17 ноября, а прием документов будет проходить с 3 по 17 октября.

В соответствии с уставом Лопатинского района, глава администрации назначается по контракту по результатам конкурса на замещение вакантной должности. Он заключается на срок полномочий собрания представителей, принявшего решение о назначении лица на должность главы — до дня начала работы нового созыва, но не менее чем на два года.

Алтынбаев Ришат Рифатович родился в селе Старый Вершаут Лопатинского района Пензенской области 12 июня 1959 года.

В 1988 году окончил Саратовский сельскохозяйственный институт.

В ноябре 1982 года начал трудовую деятельность механиком колхоза имени 23-го партсъезда.

В январе 1983 года стал главным инженером этого колхоза.

С апреля 1985 года работал директором лопатинского комбикормового завода.

В ноябре 1989 года стал председателем совета лопатинского райпо.

С августа 1999 года занимал должность главы администрации Лопатинского района.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской», орденом «Российская нация», медалью МЧС России «Участнику ликвидации пожаров».

Женат, имеет двоих сыновей.