Прекращены полномочия главы администрации Бековского района Олега Рачкова Политика

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Полномочия главы администрации Бековского района Пензенской области Олега Рачкова прекращены в связи с истечением срока контракта.

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Соответствующее решение принято на первой организационной сессии районного собрания представителей четвертого созыва, состоявшейся в минувший понедельник, 2 октября.

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник отдела организационной и кадровой работы Ольга Макарова, исполнение обязанностей руководителя администрации Бековского района возложено на заместителя главы Николая Климушина.

Конкурс на замещение должности главы администрации назначен на 21 ноября.

В соответствии с уставом Бековского района, глава администрации назначается по контракту по результатам конкурса на замещение вакантной должности. Он заключается на срок полномочий собрания представителей, принявшего решение о назначении лица на должность главы — до дня начала работы нового созыва, но не менее чем на два года.

Четвертый созыв собрания представителей Бековского района был сформирован по результатам выборов, состоявшихся в единый день голосования, 10 сентября.

Рачков Олег Николаевич родился в селе Ивановка Бековского района Пензенской области 5 января 1974 года.

В 1997 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского.

В 1993–1995 годах работал учителем начальных классов в школе села Пяша.

В 1995–1998 годах — заместитель директора бековской средней школы №2.

С 1998 по 2000 годы трудился директором школы в селе Гранки Бековского района.

В 2000–2002 годах — ведущий специалист по опеке и попечительству отдела образования администрации Бековского района.

С 2002 по 2003 годы — директор бековской средней школы №2.

С января 2003 года по май 2005 года занимал должность заместителя главы администрации Бековского района.

В 2005 году работал начальником материально-технического отдела бековской центральной районной больницы.

С 2005 по 2010 годы трудился учителем русского языка и литературы в школе №2 поселка Беково.

С марта по июнь 2010 года являлся руководителем аппарата администрации Бековского района.

В июне 2010 года занял должность первого заместителя главы администрации Бековского района.

С июля 2010 года по июль 2012 года — глава администрации Бековского района.

В июле 2012 года был назначен и.о. главы администрации Бековского района на период до подведения итогов конкурса на замещение должности, которая стала вакантной в связи с истечением срока контракта.

В августе 2012 года вновь занял должность главы администрации Бековского района.

Отмечен почетным знаком «Учитель года» (2001), медалью Иоанна Оленевского III степени (2010).