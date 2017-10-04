Прекращены полномочия главы администрации Колышлейского района Спирягина Политика

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Полномочия главы администрации Колышлейского района Пензенской области Александра Спирягина прекращены в связи с истечением срока контракта.

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Соответствующее решение принято на первой организационной сессии районного собрания представителей четвертого созыва, состоявшейся в среду, 4 октября.

Как сообщается на сайте администрации Колышлейского района, исполнение обязанностей руководителя исполнительно-распорядительного органа возложено на заместителя главы по вопросам экономического развития Геннадия Еськина.

Главой Колышлейского района был единогласно избран Анатолий Вазеров, который ранее возглавлял депутатский корпус.

В соответствии с уставом муниципального образования, глава администрации будет назначен по контракту по результатам конкурса на замещение вакантной должности. Он заключается на срок полномочий собрания представителей, принявшего решение о назначении лица на должность главы — до дня начала работы нового созыва, но не менее чем на два года.

Четвертый созыв собрания представителей Колышлейского района был сформирован по результатам выборов, состоявшихся в единый день голосования, 10 сентября.

Спирягин Александр Евгеньевич родился в поселке Колышлей Пензенской области в 1971 году.

В 1993 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Машины и технология литейного производства».

В том же году начал трудовую деятельность мастером цеха столовых приборов колышлейского завода «Метапласт», с 1997 года работал старшим мастером цеха, в 1998 — был переведен на должность начальника отдела материально-технического снабжения предприятия.

В декабре 2002 года был принят на должность заместителя главы администрации Колышлейского района Пензенской области.

В сентябре 2010 года по результатам конкурса назначен на должность главы Администрации Колышлейского района.

Участвовал в президентской программе подготовки управленческих кадров, в рамках которой проходил стажировку в Германии.

Награжден медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения 2010 года», почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области.