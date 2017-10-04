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В пензенском Заксобрании проведен семинар для помощников депутатов

18:20 | 04.10.2017 | Политика

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Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Методический семинар для помощников депутатов Законодательного собрания шестого созыва проведен в региональном парламенте в среду, 4 октября.

В пензенском Заксобрании проведен семинар для помощников депутатов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Об основных направлениях деятельности депутатского корпуса собравшихся проинформировал председатель Законодательного собрания Валерий Лидин.

Он пояснил, что помощники призваны оказывать содействие народным избранникам в составлении и реализации плана наказов избирателей, полученных во время предвыборной кампании.

Валерий Лидин обратил особое внимание на то, что ни одно обращение не должно остаться без внимания.

«Законом определены жесткие рамки для рассмотрения обращений, но очень часто проблемы, с которыми обращаются избиратели, не терпят отлагательства и требуют оперативного вмешательства. В этих случаях необходимо не ждать отведенного времени, а действовать незамедлительно», — нацелил спикер регионального парламента собравшихся.

Также он акцентировал внимание на необходимости взаимодействия с органами исполнительной и представительной власти муниципалитетов.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в ходе семинара помощникам разъяснили нюансы организации приемов граждан, работы с обращениями и наказами, а также взаимодействия со средствами массовой информации.
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