Николай Макаров возглавил представительство пензенского правительства в Москве Политика

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Бывший депутат Госдумы России Николай Макаров, по итогам выборов 10 сентября прошедший по списку «Единой России» в Законодательное собрание Пензенской области, назначен полномочным представителем губернатора – руководителем представительства правительства региона при правительстве РФ.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник отдела кадрового и правового обеспечения представительства правительства Пензенской области в Москве Наталья Расторгуева, новый глава государственного бюджетного учреждения приступил к работе с понедельника, 2 октября.

«[Бывший полномочный представитель губернатора Пензенской области Андрей] Саморуков освободил должность 28-го [сентября]», — уточнила собеседница агентства.

На вопрос о новом месте работы бывшего руководителя она ответить затруднилась, предложив обратиться к учредителю учреждения — в департамент государственного имущества Пензенской области.

В свою очередь начальник отдела по работе с госпредприятиями и учреждениями департамента госимущества региона Александр Александров сообщил ИА «PenzaNews», что Андрей Саморуков «не остался работать» в учреждении, поэтому чем именно он теперь будет заниматься, ему неизвестно.

В пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области проинформировали, что каких-либо документов — в частности, заявления о сложении полномочий депутата в связи с переходом на работу в Москву — от Николая Макарова пока не поступало.