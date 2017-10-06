Прекращены полномочия главы администрации Спасского района Политика

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Полномочия главы администрации Спасского района Пензенской области Юрия Ахрамеева прекращены в связи с истечением срока контракта.

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Соответствующее решение было принято на первой организационной сессии районного собрания представителей четвертого созыва, состоявшейся в минувший четверг, 5 октября.

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель аппарата администрации Спасского района Елена Куликова, исполнение обязанностей руководителя исполнительно-распорядительного органа возложено на нее.

«Конкурс на замещение должности главы администрации назначен на 23 ноября. Прием документов [будет осуществляться] с 7 октября по 21 октября», — уточнила собеседница агентства.

В соответствии с уставом района, глава администрации назначается по контракту по результатам конкурса на замещение вакантной должности. Он заключается на срок полномочий собрания представителей, принявшего решение о назначении лица на должность главы — до дня начала работы нового созыва, но не менее чем на два года.

Четвертый созыв собрания представителей Спасского района был сформирован по результатам выборов, состоявшихся в единый день голосования, 10 сентября.

Ахрамеев Юрий Борисович родился в селе Вадинск Пензенской области в 1968 году.

С 1987 по 1989 годы проходил службу в армии.

В 1993 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик».

В том же году стал директором беднодемьяновского центра социального обслуживания населения.

В 2000 году назначен директором муниципального производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Беднодемьяновска.

С 2001 по 2004 годы был главой местного самоуправления Беднодемьяновска.

В 2006 году назначен на должность заместителя главы администрации Спасского района по вопросам экономического развития.

В 2012 году занял пост главы администрации Спасского района, сменив в этой должности Григория Сергушкина, полномочия которого были прекращены в конце ноября 2011 года в связи с отставкой по собственному желанию и выходом на пенсию по выслуге лет.

