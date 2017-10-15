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Пензенский губернатор прибыл в Сочи

13:52 | 15.10.2017 | Политика

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Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прибыл в Сочи с рабочим визитом.

Пензенский губернатор прибыл в Сочи

Фото: Pnzreg.ru

В ходе официальной встречи с главой города Анатолием Пахомовым он отметил, что жители региона все чаще выбирают город-курорт в качестве места отдыха.

«Если в прошлом году из Пензы сюда летали два самолета в неделю, то в этом году — уже пять. Спрос на данное направление очень высокий», — сказал он.

По мнению Ивана Белозерцева, «кто не видел Сочи после Олимпиады, тот не видел России».

В рамках переговоров стороны договорились о проведении в Пензе презентации новых возможностей для отдыха в Сочи. При этом пензенский губернатор обратил внимание на то, что необходимы предложения разных ценовых категорий.

В завершение встречи было подписано соглашение между правительством Пензенской области и администрацией Сочи о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства региона.
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