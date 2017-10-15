Олег Мельниченко вошел в состав комитета Совфеда по региональной политике Политика

Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Член Совета Федерации РФ – представитель от Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Олег Мельниченко включен в состав комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Об этом говорится в постановлении верхней палаты российского парламента за подписью спикера Валентины Матвиенко.

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В минувший вторник, 10 октября, она вручила Олегу Мельниченко и другим новым членам Совета Федерации удостоверения и нагрудные знаки.

Несколькими днями ранее председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин внес на рассмотрение регионального парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий Олега Мельниченко, избранного депутатом в единый день голосования, к которому прилагается его личное заявление. Основанием стал п. 8 ч. 1 ст. 4 закона «О статусе депутата Законодательного собрания Пензенской области», в соответствии с которым после назначения сенатором он должен сдать мандат.

Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен в ходе второй сессии регионального парламента, которая состоится в пятницу, 27 октября.