Зиновьев предложил, чтобы глава Пензы назывался председателем гордумы Политика

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Депутат Юрий Зиновьев, входящий во фракцию «Единая Россия», предложил изменить название должности «глава города Пензы» на «председатель Пензенской городской думы», как это было ранее.

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«В городе два главы — глава города и глава администрации. Люди не понимают, чем один отличается от другого», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, состоявшегося во вторник, 17 октября.

Кроме того, Юрий Зиновьев высказал идею об оптимизации структуры органов местного самоуправления.

Председатель постоянной комиссии Алексей Шуварин, также входящий во фракцию «Единая Россия», и депутат от КПРФ Александр Трутнев поддержали коллегу.

Как сообщает пресс-служба гордумы, для обсуждения данного вопроса решено создать рабочую группу.

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Согласно уставу, глава города является высшим должностным лицом Пензы. Избирается пензенской гордумой из своего состава. Исполняет полномочия председателя гордумы. Осуществляет свою деятельность на постоянной основе.

Кандидатуры для избрания на должность главы города могут выдвигаться депутатами, в том числе путем самовыдвижения. В ходе их обсуждения каждому кандидату предоставляется возможность изложить свою точку зрения и ответить на возникшие вопросы. В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры, за исключением заявивших о самоотводе.

Тайное голосование проводит счетная комиссия. Подсчет голосов осуществляется ею открыто и гласно. О результатах тайного голосования составляются протоколы, которые подписываются членами счетной комиссии и утверждаются гордумой.

Кандидат на должность главы города считается избранным, если за него подано более половины голосов от установленного числа депутатов. Результаты голосования оформляются решением гордумы.

Глава города Пензы избирается на срок полномочий гордумы соответствующего созыва.