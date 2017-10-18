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Алексей Петров отказался от должности зампреда комитета пензенского Заксобрания

11:20 | 18.10.2017 | Политика

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Алексей Петров, входящий во фракцию КПРФ, отказался от должности заместителя председателя комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления, осуществляющего полномочия на профессиональной постоянной основе. Об этом говорится в заявлении народного избранника, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

Алексей Петров отказался от должности зампреда комитета пензенского Заксобрания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Судя по дате, оно было написано в день проведения первой организационной сессии, на которой депутаты утвердили составы четырех комитетов и одной комиссии.

Тогда было решено, что на профессиональной постоянной основе в них будут работать шесть человек: два представителя «Единой России» — председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов и замглавы комитета по соцполитике Яна Куприна, столько же народных избранников от КПРФ — председатель комитета по социальной политике Георгий Камнев и зампред комитета по госстроительству и вопросам местного самоуправления Алексей Петров, а также по одному депутату от «Справедливой России» и ЛДПР — замглавы комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике Валерий Плахута и заместитель председателя комитета по экономической политике Александр Васильев от ЛДПР.

Планируется, что окончательное решение по заявлению Алексея Петрова будет принято на ближайшей сессии, которая состоится в пятницу, 27 октября.
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