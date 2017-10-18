Алексей Петров отказался от должности зампреда комитета пензенского Заксобрания Политика

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Алексей Петров, входящий во фракцию КПРФ, отказался от должности заместителя председателя комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления, осуществляющего полномочия на профессиональной постоянной основе. Об этом говорится в заявлении народного избранника, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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Судя по дате, оно было написано в день проведения первой организационной сессии, на которой депутаты утвердили составы четырех комитетов и одной комиссии.

Тогда было решено, что на профессиональной постоянной основе в них будут работать шесть человек: два представителя «Единой России» — председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов и замглавы комитета по соцполитике Яна Куприна, столько же народных избранников от КПРФ — председатель комитета по социальной политике Георгий Камнев и зампред комитета по госстроительству и вопросам местного самоуправления Алексей Петров, а также по одному депутату от «Справедливой России» и ЛДПР — замглавы комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике Валерий Плахута и заместитель председателя комитета по экономической политике Александр Васильев от ЛДПР.

Планируется, что окончательное решение по заявлению Алексея Петрова будет принято на ближайшей сессии, которая состоится в пятницу, 27 октября.