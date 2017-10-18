Стало известно, кого пензенские депутаты делегировали в молодежный парламент Политика

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Все 36 депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва определились с тем, кого делегировать в молодежный парламент.

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Ожидается, что его состав будет утвержден на ближайшей сессии, которая состоится в пятницу, 27 октября.

Всем претендентам на вхождение в молодежный парламент не более 30 лет. При их выборе депутаты руководствовались, в частности, рекомендациями общественных объединений и органов студенческого самоуправления, но определяли кандидатуры самостоятельно.

Членам молодежного парламента после утверждения его состава предстоит участвовать в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, вносить предложения на рассмотрение органов госвласти и местного самоуправления, а также содействовать трудовому, социальному, правовому, образовательному, культурному, нравственному, патриотическому и физическому развитию сверстников.

Кандидаты в депутаты молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва:

1. Авдонина Юлия Владимировна — делегирована Котовым Николаем Васильевичем;

2. Айдинян Арнольд Альбертович — делегирован Ванюшиным Сергеем Петровичем;

3. Антонов Александр Алексеевич — делегирован Космачевым Вячеславом Владимировичем;

4. Астахов Константин Сергеевич — делегирован Борисовым Игорем Николаевичем;

5. Батяев Артем Геннадьевич — делегирован Полукаровым Владимиром Васильевичем;

6. Безрукова Ульяна Александровна —делегирована Лидиным Валерием Кузьмичем;

7. Белаш Анна Александровна — делегирована Климовым Александром Владимировичем;

8. Богомолова Полина Васильевна — делегирована Старкиным Юрием Серафимовичем;

9. Волкова Анна Валентиновна — делегирована Лукьяновым Николаем Васильевичем;

10. Гончарова Полина Алексеевна — делегирована Африкановым Вениамином Викторовичем;

11. Елистратов Кирилл Владиславович — делегирован Гуляковым Александром Дмитриевичем;

12. Журлова Анна Дмитриевна — делегирована Ломовцевым Александром Ивановичем;

13. Ишкулов Рустам Фяридович — делегирован Кирилловым Владимиром Павловичем;

14. Краснов Владислав Валерьевич — делегирован Петровым Алексеем Анатольевичем;

15. Левина Наталья Дмитриевна — делегирована Вдониным Владимиром Васильевичем;

16. Любишина Анастасия Игоревна — делегирована Кулагиным Борисом Николаевичем;

17. Метальников Кирилл Сергеевич — делегирован Васильевым Александром Евгеньевичем;

18. Муромский Владислав Витальевич — делегирован Кочетковым Олегом Александровичем;

19. Нагаев Глеб Владимирович — делегирован Глуховой Людмилой Васильевной;

20. Никитина Дарья Игоревна — делегирована Боринштейном Вадимом Изяевичем;

21. Павлуткин Антон Викторович — делегирован Тощевым Федором Викторовичем;

22. Пакаев Алексей Витальевич — делегирован Акчуриным Ильдаром Анвяровичем;

23. Пастыка Евгения Андреевна — делегирована Чистяковой Ольгой Александровной;

24. Пащенко Полина Олеговна — делегирована Мельниченко Олегом Владимировичем;

25. Пексимов Никита Олегович — делегирован Лисиным Михаилом Николаевичем;

26. Прохоров Алексей Александрович — делегирован Чернышовым Василием Егоровичем;

27. Рогожкин Александр Дмитриевич — делегирован Камневым Георгием Петровичем;

28. Селюкина Наталия Владимировна — делегирована Кондрашиным Виктором Викторовичем;

29. Сергеева Юлия Евгеньевна — делегирована Супиковым Вадимом Николаевичем;

30. Сушков Андрей Романович — делегирован Дралиным Михаилом Александровичем;

31. Тимирбаева Юна Денисовна — делегирована Петровым Дмитрием Ивановичем;

32. Ткачук Елена Петровна — делегирована Куприной Яной Владимировной;

33. Тураев Сергей Васильевич — делегирован Букиным Олегом Васильевичем;

34. Тымченко Анастасия Алексеевна — делегирована Макаровым Николаем Ивановичем;

35. Чернов Андрей Александрович — делегирован Егоровым Сергеем Николаевичем;

36. Шпагин Никита Алексеевич — делегирован Плахутой Валерием Анатольевичем.