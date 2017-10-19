Андрей Сушков из Пензы спросил Вячеслава Володина о законе о молодежной политике Политика

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Член молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области пятого созыва Андрей Сушков поинтересовался у спикера Госдумы России Вячеслава Володина о возможности принятия на федеральном уровне закона о молодежной политике.

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«Мы направили рекомендации», — напомнил он в ходе пленарного заседания, состоявшегося в рамках XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в четверг, 19 октября, в котором также приняли участие лидеры молодежного парламента при Госдуме, «Молодой Гвардии Единой России», комсомольского движения, молодежных организаций ЛДПР и «Справедливой России».

Как отметил Вячеслав Володин, посвященный молодежи закон не должен быть просто «красивой декларацией».

В продолжение темы глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Михаил Дегтярев предположил, что, возможно, данный закон будет принят в действующем созыве.

«Если выйти на его принятие, то […] только в таком формате, чтобы улучшились и стартовые возможности для построения карьеры молодыми людьми, и возможности по обретению жилья, и многие другие вопросы, в том числе трудоустройство и социальная защита», — сказал он.

Михаил Дегтярев пояснил, что разработка законопроекта потребует колоссальной работы представителей различных ведомств.

«У нас приняты основы государственной молодежной политики. […] Мы действуем в их рамках. Будем в этом направлении двигаться, но без рывков», — добавил он.

После окончания заседания Андрей Сушков пояснил ИА «PenzaNews», что основополагающие моменты подобного законопроекта обсуждались в Пензе в преддверии парламентских слушаний по молодежной политике.

«Для полной, качественной реализации молодежной политики в России необходимо принятие именно федерального законопроекта, который утвердил бы основные стандарты, основные положения и функционал молодежной политики в стране в целом», — сказал собеседник агентства.