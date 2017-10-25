Михаил Бабич поставил в пример альянс областной и городской власти в Пензе Политика

Нижний Новгород, 25 октября 2017. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поставил Пензу в пример как город, где удалось наладить конструктивное взаимодействие региональной и муниципальной власти с целью решения общих задач по развитию территории.

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«[...] Практика многих городов показывает, что наиболее эффективной формой управления крупными городами является система, когда управленец-хозяйственник в качестве главы города, подотчетный с одной стороны местным депутатам, но имеющий реальный объем полномочий, самостоятельно осуществляет руководство муниципалитетом. И, конечно, этот человек должен пользоваться безусловной поддержкой и доверием главы региона. Именно губернатор отвечает перед президентом, перед населением за успешное развитие всех муниципальных образований, в том числе и столичного. Он как никто другой заинтересован, чтобы люди себя чувствовали комфортно, достойно, безопасно в наших городах, районах, деревнях и селах. И остальные должностные лица должны быть членами единой команды, нацеленными на командный результат. Вот если такой альянс удается создать, как в Татарстане, как в Пензе, как во многих других наших регионах и округах страны, люди обязательно почувствуют реальные улучшения», — сказал полпред в интервью « ФедералПресс », комментируя переход на одноглавую систему управления в Нижнем Новгороде.

Он добавил, что «как только начинают создавать политические противовесы, как только возникает нездоровая конкуренция, основанная не на интересах дела, а на личных амбициях», получается ситуация, которая в настоящее время наблюдается в столице ПФО.

По мнению Михаила Бабича, при двуглавой системе назначаемый по контракту глава администрации не может в полной мере эффективно управлять муниципалитетом.

«Мало того, что ограничен в полномочиях, он находится еще в очень сложной системе взаимоотношений — с одной стороны, глава города и депутатский корпус, который является для него работодателем, с другой стороны, безусловно, областная администрация», — отметил он.

Полпред высказал уверенность в том, что на примере Нижнего Новгорода можно сделать вывод о неэффективности двуглавой системы управления.

«И в этом плане система, когда глава администрации будет одновременно главой города и единоначальником для городской администрации, безусловно, существенно упрощает процедуру управления», — подчеркнул он.

Ранее врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона законопроект о переходе на одноглавую систему управления.

Он предусматривает, что глава города избирается гордумой Нижнего Новгорода из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет администрацию.

Рассмотреть данный законопроект планируется в предстоящий четверг, 26 октября.