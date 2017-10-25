17:21:02 Среда, 25 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Михаил Бабич поставил в пример альянс областной и городской власти в Пензе

15:10 | 25.10.2017 | Политика

Печать

Нижний Новгород, 25 октября 2017. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поставил Пензу в пример как город, где удалось наладить конструктивное взаимодействие региональной и муниципальной власти с целью решения общих задач по развитию территории.

Михаил Бабич поставил в пример альянс областной и городской власти в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[...] Практика многих городов показывает, что наиболее эффективной формой управления крупными городами является система, когда управленец-хозяйственник в качестве главы города, подотчетный с одной стороны местным депутатам, но имеющий реальный объем полномочий, самостоятельно осуществляет руководство муниципалитетом. И, конечно, этот человек должен пользоваться безусловной поддержкой и доверием главы региона. Именно губернатор отвечает перед президентом, перед населением за успешное развитие всех муниципальных образований, в том числе и столичного. Он как никто другой заинтересован, чтобы люди себя чувствовали комфортно, достойно, безопасно в наших городах, районах, деревнях и селах. И остальные должностные лица должны быть членами единой команды, нацеленными на командный результат. Вот если такой альянс удается создать, как в Татарстане, как в Пензе, как во многих других наших регионах и округах страны, люди обязательно почувствуют реальные улучшения», — сказал полпред в интервью «ФедералПресс», комментируя переход на одноглавую систему управления в Нижнем Новгороде.

Он добавил, что «как только начинают создавать политические противовесы, как только возникает нездоровая конкуренция, основанная не на интересах дела, а на личных амбициях», получается ситуация, которая в настоящее время наблюдается в столице ПФО.

По мнению Михаила Бабича, при двуглавой системе назначаемый по контракту глава администрации не может в полной мере эффективно управлять муниципалитетом.

«Мало того, что ограничен в полномочиях, он находится еще в очень сложной системе взаимоотношений — с одной стороны, глава города и депутатский корпус, который является для него работодателем, с другой стороны, безусловно, областная администрация», — отметил он.

Полпред высказал уверенность в том, что на примере Нижнего Новгорода можно сделать вывод о неэффективности двуглавой системы управления.

«И в этом плане система, когда глава администрации будет одновременно главой города и единоначальником для городской администрации, безусловно, существенно упрощает процедуру управления», — подчеркнул он.

Ранее врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона законопроект о переходе на одноглавую систему управления.

Он предусматривает, что глава города избирается гордумой Нижнего Новгорода из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет администрацию.

Рассмотреть данный законопроект планируется в предстоящий четверг, 26 октября.
Актуальное
Читайте также
В Пензе вступил в силу приговор аферисту по делу о махинациях в сфере развлечений Мэр Пензы пообещал поддержку регбийному клубу «Империя»
Житель Заречного подозревается в краже более 100 тыс. рублей Пенза примет всероссийские соревнования «Юные гимнастки»
В Пензе неподалеку от лицея №73 из-под земли забил фонтан В Пензенской области снизилась заболеваемость туберкулезом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама