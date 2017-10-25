Координаторами «Левого фронта» в Пензе стали пять человек Политика

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Пять человек — Иван Сысуев, Виктор Хомец, Алексей Буланов, Сергей Носко и Сергей Падалкин — избраны координаторами и членами исполкома пензенского регионального отделения «Левого фронта». Соответствующее решение принято в ходе второго этапа отчетно-выборной конференции движения, состоявшегося в Пензе 25 октября — в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции по старому стилю.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Все пять координаторов также вошли в региональный совет «Левого фронта», общая численность которого составляет 10 человек. Кроме них, членами совета избраны Юлия Аленкина, Дмитрий Малыш, Виктор Андронов, Александр Смирнов и Александр Киреев.

В ходе конференции были определены два делегата на съезд движения «Левый фронт», который, предположительно, состоится в конце 2017-го – начале 2018 года. Это Иван Сысуев и Сергей Падалкин.

В рамках мероприятия было принято решение наладить работу со всеми силами левого толка, привлекать к ней не только общественные организации, но и политических и гражданских активистов, проводить протестные акции как в рамках общефедеральной кампании, так и по региональной тематике.

Особое внимание сторонники «Левого фронта» в Пензе намерены уделить социальным проблемам.

В качестве отдельной темы был поднят вопрос о проведении широкой антиклерикальной кампании против передачи зданий Русской православной церкви.

Как ожидается, ближайшей акцией, в которой примут участие активисты «Левого фронта», станет демонстрация 7 ноября, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.