Валерий Костин назначен главой администрации Кузнецкого района Политика

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Валерий Костин назначен главой администрации Кузнецкого района Пензенской области по результатам конкурса на замещение вакантной должности.

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Как сообщается на сайте районной администрации, его кандидатура была поддержана депутатами собрания представителей четвертого созыва по результатам открытого голосования, состоявшегося в ходе 3-й очередной сессии в пятницу, 3 ноября.

Какие еще кандидатуры рассматривались народными избранниками, не уточняется.

Костин Валерий Владимирович родился в Кузнецке Пензенской области 20 октября 1953 года.

Окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры», затем — Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 1971 по 1973 годы проходил службу в рядах Советской армии.

В 1971 году начал трудовую деятельность на кузнецком заводе приборов и конденсаторов, где прошел путь от ученика до начальника цеха.

С 1985 по 1990 годы занимал должность секретаря парткома завода приборов и конденсаторов.

С 1990 по 1991 годы — председатель исполнительного комитета городского совета народных депутатов Кузнецка.

С 1991 по 2005 годы занимал должность главы администрации Кузнецка.

С 2005 по 2007 годы являлся полномочным представителем губернатора Пензенской области в группе муниципальных образований №5.

В 2007 году был назначен на должность главы администрации Кузнецкого района.

20 сентября 2017 года его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта. Спустя несколько дней Валерий Костин был назначен исполняющим обязанности главы администрации Кузнецкого района.

3 ноября 2017 года вновь назначен главой администрации района на срок полномочий собрания представителей четвертого созыва.

Награжден Орденом Почета, почетными грамотами губернатора и Федерального агентства по туризму, отмечен знаком «Во славу земли Пензенской».

Женат, имеет дочь и сына.