Администрация Пензенского района готова потратить 1 млн. рублей на автомобиль Политика Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Электронный аукцион на поставку автомобиля для нужд администрации Пензенского района Пензенской области с начальной (максимальной) ценой 1 млн. рублей объявлен на официальном портале госзакупок. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Согласно требованиям заказчика, машина, выпущенная не позднее 2016 года, должна быть в кузове «универсал» или «хэтчбек», с колесной формулой «4х4», бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией. Также обязательно наличие кондиционера. Аукцион состоится 11 ноября. Машина будет приобретена за счет средств бюджета Пензенского района. Согласно отчету об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2017 года, который утвержден главой администрации Сергеем Козиным, доходы с января по сентябрь составили около 712 млн. рублей, расходы — почти 700 млн. рублей. Нашли ошибку в тексте?

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