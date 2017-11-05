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Администрация Пензенского района готова потратить 1 млн. рублей на автомобиль

15:51 | 05.11.2017 | Политика

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Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Электронный аукцион на поставку автомобиля для нужд администрации Пензенского района Пензенской области с начальной (максимальной) ценой 1 млн. рублей объявлен на официальном портале госзакупок.

Администрация Пензенского района готова потратить 1 млн. рублей на автомобиль

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно требованиям заказчика, машина, выпущенная не позднее 2016 года, должна быть в кузове «универсал» или «хэтчбек», с колесной формулой «4х4», бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией.

Также обязательно наличие кондиционера.

Аукцион состоится 11 ноября.

Машина будет приобретена за счет средств бюджета Пензенского района.

Согласно отчету об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2017 года, который утвержден главой администрации Сергеем Козиным, доходы с января по сентябрь составили около 712 млн. рублей, расходы — почти 700 млн. рублей.
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