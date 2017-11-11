Вячеслав Демичев стал главой администрации Бессоновского района Политика

Бессоновка, 11 ноября 2017. PenzaNews. Вячеслав Демичев назначен главой администрации Бессоновского района. Соответствующее решение принято в ходе 4-й очередной сессии собрания представителей четвертого созыва в минувшую пятницу, 10 ноября.

Фото: Rbesson.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте администрации Бессоновского района, на должность главы администрации также претендовал начальник юридического отдела Сергей Кузечкин.

После назначения Вячеслав Демичев поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

«Бессоновский район по социально-экономическим показателям в числе лидеров в регионе, но еще много предстоит сделать», ― сказал он.

Демичев Вячеслав Евгеньевич родился в Оренбургской области 26 февраля 1956 года.

В 1979 году окончил Пензенский политехнический институт.

В 1998 году прошел в ПГУ профессиональную переподготовку по специальности «Юриспруденция», а в 2000 году — по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В 1978 году начал свою трудовую деятельность автомехаником тамалинского транспортного предприятия, директором которого являлся с 1982 по 1990 годы.

В 1990–1991 годах — заместитель председателя тамалинского совета народных депутатов.

В 1998–2000 годах — управляющий отделением пензенского регионального банка «СБС-Агро», директор белинского дополнительного офиса пензенского губернского банка «Тарханы».

В апреле 2000 года назначен на должность главы администрации Тамалинского района.

В декабре 2002 года избран главой местного самоуправления Тамалинского района.

С мая 2006 года работал главой администрации Лунинского района.

С января 2014 года — глава администрации Бессоновского района.

Награжден медалями «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», «За содружество во имя спасения».

Лауреат всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий».