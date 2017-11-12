Олег Мельниченко возглавил попечительский совет «Минин-центра» Политика

Нижний Новгород, 12 ноября 2017. PenzaNews. Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко возглавил попечительский совет созданной в Нижнем Новгороде автономной некоммерческой организации «Общественно-патриотический центр гражданина Минина и князя Пожарского» («Минин-центр»).

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Также в попечительский совет вошли профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Сергей Черняховский, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько и писатель, общественный деятель Захар Прилепин.

Как сообщают нижегородские СМИ, некоммерческая организация объединила представителей органов власти, научных кругов, средств массовой информации и общественных деятелей нескольких регионов.

На сайте Совета Федерации РФ поясняется, что «Минин-центр» специализируется на развитии фундаментальных и прикладных исследований в сфере информационно-аналитических и образовательных технологий.

Первое заседание одноименной экспертно-аналитической площадки, состоявшееся 9 ноября, было посвящено Нижегородской области. Участники встречи обсудили принципы, которыми необходимо руководствоваться при разработке стратегии развития региона на период до 2030 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Олег Мельниченко с осени 2013 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. В сентябре 2017 года он был избран членом Совета Федерации от Пензенской области, а в октябре возглавил комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.