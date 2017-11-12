Пензенское правительство закажет 500 шариковых ручек в рамках борьбы с коррупцией Политика

Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. Электронный аукцион по изготовлению 500 шариковых ручек с надписью «Победим коррупцию вместе» состоится на официальном портале госзакупок по заказу правительства Пензенской области в предстоящий понедельник, 13 ноября.

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В соответствии с техническим заданием, ручки с поворотным механизмом выдвижения должны предусматривать возможность смены пишущего узла и иметь пластиковый корпус.

Помимо слогана, на каждую ручку планируется нанести адрес сайта «Против коррупции» и номер телефона, по которому можно сообщить о злоупотреблениях.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 25 тыс. 500 рублей. Источником финансирования закупки являются средства бюджета Пензенской области.

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Заседание комиссии по противодействию коррупции

Наряду с техническим заданием на портале госзакупок опубликованы проекты контракта и акта сдачи-приемки товара, в которых указано, что подписывать их будет первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

Поставить товар необходимо до 1 декабря 2017 года.

Ранее в рамках борьбы с коррупцией в регионе уже была выпущена различная продукция, в том числе так называемый «блокнот служащего Пензенской области», памятки и календарики. Увидеть их можно было в правительстве региона, где 31 октября губернатор Иван Белозерцев провел заседание комиссии по противодействию коррупции.