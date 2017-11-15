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Виктор Кувайцев удостоен благодарности комитета Госдумы

18:50 | 15.11.2017 | Политика

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев удостоен благодарности комитета Госдумы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Виктор Кувайцев удостоен благодарности комитета Госдумы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Глава Союза представительных органов муниципальных образований РФ, зампред президиума Центрального совета общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления», глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил ее Виктору Кувайцеву на заседании общего собрания членов Ассоциации городов Поволжья.

Как отметил мэр Пензы, совершенствование нормативно-правовой базы местного самоуправления, поддержка и реализация гражданских инициатив по благоустройству общественных пространств является важным показателем эффективной работы муниципалитета.

«Благодарен пензенцам за их патриотизм и трудолюбие», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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