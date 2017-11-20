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Александр Спирягин вновь назначен главой администрации Колышлейского района

14:18 | 20.11.2017 | Политика

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Колышлей, 20 ноября 2017. PenzaNews. Александр Спирягин, занимавший пост главы администрации Колышлейского района Пензенской области с 2010 года, вновь назначен на данную должность по результатам конкурса. Соответствующее решение принято в ходе 4-й очередной сессии собрания представителей четвертого созыва, состоявшейся в понедельник, 20 ноября.

Александр Спирягин вновь назначен главой администрации Колышлейского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель аппарата администрации Колышлейского района Наталья Захарова, также на пост главы администрации претендовал помощник по мобилизационной работе Алексей Савоськин.

Среди тех, кто поздравил Александра Спирягина с назначением, был начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов, который принял участие в состоявшейся сессии.

Спирягин Александр Евгеньевич родился в рабочем поселке Колышлей Пензенской области в 1971 году.

В 1993 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Машины и технология литейного производства».

В этом же году начал трудовую деятельность мастером цеха столовых приборов АО «Метапласт».

С 1997 года работал старшим мастером цеха, а с 1998 года — переведен на должность начальника отдела материально-технического снабжения ЗАО завода «Метапласт».

В декабре 2002 года стал заместителем главы администрации Колышлейского района.

С сентября 2010 года занимал должность главы администрации Колышлейского района.

4 октября 2017 года его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта, объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

20 ноября назначен главой администрации района на срок полномочий собрания представителей четвертого созыва.

Участвовал в президентской программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ, в рамках которой проходил стажировку в Германии.

Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области.
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