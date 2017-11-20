Александр Спирягин вновь назначен главой администрации Колышлейского района Политика

Колышлей, 20 ноября 2017. PenzaNews. Александр Спирягин, занимавший пост главы администрации Колышлейского района Пензенской области с 2010 года, вновь назначен на данную должность по результатам конкурса. Соответствующее решение принято в ходе 4-й очередной сессии собрания представителей четвертого созыва, состоявшейся в понедельник, 20 ноября.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель аппарата администрации Колышлейского района Наталья Захарова, также на пост главы администрации претендовал помощник по мобилизационной работе Алексей Савоськин.

Среди тех, кто поздравил Александра Спирягина с назначением, был начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов, который принял участие в состоявшейся сессии.

Спирягин Александр Евгеньевич родился в рабочем поселке Колышлей Пензенской области в 1971 году.

В 1993 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Машины и технология литейного производства».

В этом же году начал трудовую деятельность мастером цеха столовых приборов АО «Метапласт».

С 1997 года работал старшим мастером цеха, а с 1998 года — переведен на должность начальника отдела материально-технического снабжения ЗАО завода «Метапласт».

В декабре 2002 года стал заместителем главы администрации Колышлейского района.

С сентября 2010 года занимал должность главы администрации Колышлейского района.

4 октября 2017 года его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта, объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

20 ноября назначен главой администрации района на срок полномочий собрания представителей четвертого созыва.

Участвовал в президентской программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ, в рамках которой проходил стажировку в Германии.

Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области.