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Валерий Еськин назначен главой администрации Пачелмского района

09:57 | 24.11.2017 | Политика

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Пачелма, 24 ноября 2017. PenzaNews. Руководивший администрацией Пачелмского района Пензенской области с 2013 года Валерий Еськин, полномочия которого ранее были прекращены в связи с истечением срока контракта, вновь назначен на этот пост. Соответствующее решение принято в ходе 3-й очередной сессии собрания представителей четвертого созыва, состоявшейся в минувший четверг, 23 ноября.

Валерий Еськин назначен главой администрации Пачелмского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник отдела делопроизводства, кадровой и контрольно-организационной работы администрации Пачелмского района Мария Суслина, на вакантную должность также претендовал руководитель отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства Александр Смолинский.

Она уточнила, что депутаты собрания представителей поддержали кандидатуру Валерия Еськина единогласно.

Он приступит к работе в предстоящую субботу, 25 ноября.
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