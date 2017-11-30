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В Пензе прошел пикет за оптимизацию структуры городской власти

11:30 | 30.11.2017 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Активистка «Левого фронта» Марина Полубарова провела одиночный пикет за оптимизацию структуры городской власти возле центрального входа в администрацию Пензы перед началом 39-й очередной сессии гордумы в четверг, 30 ноября.

В Пензе прошел пикет за оптимизацию структуры городской власти

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она держала в руках флаг движения и плакат с надписью: «Левый фронт» требует: оптимизировать районные администрации, сократить должность главы города, вернуть прямые выборы мэра».

В здание мэрии в это время периодически заходили чиновники, депутаты и обычные граждане. Некоторые из них старались не обращать никакого внимания на пикетчицу, другие, напротив, останавливались и внимательно читали написанные требования.

В частности, заместитель председателя пензенской гордумы, член фракции «Единая Россия» Иван Краснов, увидев плакат, процитировал один из лозунгов КПРФ — «Отнять и поделить».

«Но, как говорил Булгаков, может быть, вы знаете как?» — сказал он, интерпретировав немного вопрос доктора Борменталя из повести «Собачье сердце», обращенный к Шарикову, который в оригинале звучит «Вы и способ знаете?»

Суть пикета за оптимизацию структуры городской власти корреспонденту ИА «PenzaNews» пояснил пресс-секретарь регионального отделения «Левого фронта» Сергей Падалкин, который также находился на месте.

Говоря о первом требовании, он отметил, что в нынешних условиях нецелесообразно содержать в Пензе четыре районные администрации в том виде, в котором они существуют.

«Функций у них как таковых нет. Мы предлагаем […] оставить отделы по благоустройству и ЖКХ, а остальное все ликвидировать», — сказал собеседник агентства.

По его словам, также необходимо переименовать должность главы города в председателя пензенской гордумы.

По мнению Сергея Падалкина, многие жители Пензы попросту не понимают, чем глава города отличается от главы администрации города.

«По этой же аналогии [Валерий] Лидин — председатель Законодательного собрания — может называться главой области, а [Вячеслав] Володин — председатель Государственной думы — может называться главой России. Ну это же абсурд!» — сказал оппозиционер.

В качестве главного требования он назвал возвращение прямых выборов мэра Пензы по аналогии с выборами президента России и губернатора Пензенской области.

«Мэр должен избираться всенародно, тогда у него будет больше ответственности за свои действия», — подчеркнул собеседник агентства.

Одиночный пикет продлился ровно до 10.00, когда в зале заседаний началась сессия гордумы.
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