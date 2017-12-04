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Пензенский губернатор назвал недостаточной работу «Единой России» на местах

11:03 | 04.12.2017 | Политика

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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Представители местных отделений «Единой России» в районах Пензенской области уделяют недостаточное внимание проблемам жителей. Такое мнение высказал член президиума регионального политсовета партии, губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор назвал недостаточной работу «Единой России» на местах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я в этом убеждаюсь, когда посещаю города и районы Пензенской области. […] В любой район, когда приезжаю, ко мне записываются люди, которые озвучивают проблемы. У меня возникает вопрос — где партия «Единая Россия»?» — отметил он в ходе XXIV конференции реготделения «Единой России» в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 4 декабря.

По словам Ивана Белозерцева, следует глубже вникать в проблемы населения, поскольку их решению могут способствовать даже рядовые члены партии.

«Единая Россия» и исполнительная власть — это не одно и то же, не надо сращиваться», — призвал губернатор.
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