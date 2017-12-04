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Василий Чернышов и еще 11 человек выведены из регионального политсовета «Единой России»

15:44 | 04.12.2017 | Политика

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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Председатель комитета Заксобрания Пензенской области по экономической политике, бывший глава администрации Белинского района Василий Чернышов и еще 11 человек выведены из состава регионального политсовета партии «Единая России» в порядке ротации. Соответствующее решение единогласно принято в ходе XXIV конференции реготделения партии, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 4 декабря.

Василий Чернышов и еще 11 человек выведены из регионального политсовета «Единой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кроме Василия Чернышова, региональный политсовет покинули заслуженный учитель России Нина Асташина, директор комбината «Утес» Александр Астахов, бывший глава администрации Иссинского района Александр Кулигин, генеральный директор ООО «Пензавторсырье», бывший депутат областного парламента Дмитрий Лаврентьев.

Также из его состава выведены директор школы Средней Елюзани Зяйтюня Гурдина, начальник управления соцзащиты населения администрации Мокшанского района Мария Зимина, ведущий специалист по мобилизационной работе администрации Тамалинского района Людмила Курникова, руководитель башмаковской площадки ООО «Пачелмское хозяйство» Вячеслав Филиппов, директор лицея современных технологий №2 Пензы Валентина Щеглова, директор шемышейского КЦСОН Алексей Грушкин и заведующая библиотечно-культурного центра села Большой Колояр Наталья Филенкова.

Непосредственно на партконференции данный список зачитан не был со ссылкой на то, что фамилии кандидатов на выбывание из регионального политсовета указаны в раздаточных материалах.

Вместе с тем у делегатов, опрошенных корреспондентом ИА «PenzaNews» во время перерыва на голосование, данный список отсутствовал.

Не оказалось его и у руководителя исполкома реготделения «Единой России» Юрия Дворянинова сразу после окончания конференции. Однако он вышел из положения, оторвав от сценарного плана мероприятия часть текста с фамилиями.

Согласно данным, предоставленным ИА «PenzaNews» в штабе пензенских единороссов, до сегодняшнего дня в региональный политсовет входило 99 человек.
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