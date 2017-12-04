В Пензе избраны делегаты на съезд «Единой России» Политика

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Шесть делегатов для участия в XVII съезде «Единой России», который пройдет в Москве 22–23 декабря, избраны в ходе XXIV конференции пензенского реготделения партии, состоявшейся в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 4 декабря.

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«В первый день, 22 декабря, состоятся встречи на дискуссионных площадках — их будет всего семь. Мы сейчас готовим все материалы, которые касаются работы нашего регионального отделения партии», — сказал лидер пензенских единороссов, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, который является делегатом предстоящего съезда по статусу.

Он добавил, что принять участие в мероприятии во главе официальной делегации Пензенской области также приглашен член президиума регионального политсовета «Единой России», губернатор Иван Белозерцев.

По итогам конференции делегатами на съезд избраны секретари первичных отделений «Единой России» из села Поселки, Заречного, Нижнего Ломова, Первомайского района Пензы, Шемышейки и Кузнецка — Екатерина Артамонова, Сергей Баскаков, Любовь Дурина, Максим Мещеряков, Елена Никишина и Лариса Седова.