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Белозерцев раскритиковал работу пензенского правительства по подготовке законопроектов

15:58 | 11.12.2017 | Политика

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Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подверг критике работу ответственных лиц правительства Пензенской области по предварительной подготовке законопроектов и нормативно-правовых актов.

Белозерцев раскритиковал работу пензенского правительства по подготовке законопроектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предложений я не вижу от аппарата правительства и от Вас», — сказал он, обращаясь к первому зампреду правительства – руководителю аппарата губернатора и правительства региона Ларисе Рябихиной в ходе совещания в понедельник, 11 декабря.

Иван Белозерцев поручил ей подготовить регламент работы, учитывающий сроки и качество подготовки документов, а также призвал уделять больше внимания соответствию областного законодательства федеральному.

«Я поднял протоколы за последние 10 лет, что касается взаимодействия, подготовки проектов законов, нормативно-правовых актов, анализа их предварительного. Нет должной системы работы. [...] Я не собираюсь слышать такое количество недостатков на коллегии прокуратуры», — отметил глава региона.

Он добавил, что к этой деятельности должен подключиться первый заместитель председателя правительства области Андрей Кулинцев.
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